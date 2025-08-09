— Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos – diz Nicolau ao prestigiar Costelaço da Maçonaria

O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (PP), participou neste sábado (9) da 9ª edição do Costelaço da Maçonaria, no Parque de Exposições, em Rio Branco, que reuniu mais de três mil pessoas.

Organizado pela Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, presidida pelo Grão-Mestre Júnior Damasceno, o evento conta com 1.600 membros efetivos e cerca de 10 mil pessoas somando as famílias.

Toda a renda é destinada à Casa de Acolhimento Solar das Acácias, que oferece hospedagem, alimentação, transporte e suporte a pacientes do interior em tratamento de saúde na capital.

Nicolau parabenizou a entidade, destacou o voluntariado dos membros e anunciou visita à Casa de Acolhimento.

— Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos. Iniciativas como essa vou sempre apoiar – disse.

O governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalom também prestigiaram o evento.

(oea com info da Aleac)