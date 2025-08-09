Francisco Dandão – Fiquei deveras macambúzio com a lapada que o Independência levou do piauiense Altos na partida de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Pegar de 5 a 1 dentro de casa é o mesmo que morrer de véspera. O jogo da volta serve tão somente para cumprimento de tabela.

Eu sabia que não ia ser fácil o Independência passar pelo Altos. Afinal, o time do Piauí foi o primeiro do seu grupo na primeira fase, vencendo sete dos seus 14 jogos. Time forte em todas as suas linhas, dentro e fora de casa. Mas uma goleada de 5 a 1, por isso eu não esperava de jeito nenhum.

No meu entender, a situação se configura irreversível. Honestamente falando, não existe a menor possibilidade de o Independência sequer dar um susto na turma dos Altos. Queira Deus que o Tricolor de Aço pelo menos faça um jogo duro e não volte para casa com outra sacola de gols na bagagem.

O fracasso, porém, do Independência está longe de ser um caso isolado. Dos 11 times da região Norte do país que entraram na disputa da Série D deste ano, creio que apenas o Manauara ainda detém boas chances de seguir em frente. Os demais, provavelmente, só com a ajuda divina.

Esclareço essa ideia da “ajuda divina” dizendo que para as forças do imaterial nada é impossível. Principalmente quando não estão em jogo a pátria e a família. Dependendo da divindade, tipo o personagem rodrigueano “sobrenatural de Almeida”, às vezes o impossível pode sim acontecer.

Mas, veja-se que sete desses times nortistas sequer ousaram passar de fase, sendo reprovados no primeiro teste. Casos do roraimense GAS, do rondoniense Porto Velho, do paraense Águia de Marabá, do amapaense Trem, do acreano Humaitá e dos tocantinenses União e Tocantinópolis.

Dos quatro nortistas que passaram de fase o pior desempenho foi mesmo do Independência. Mas a Tuna Luso também sofreu uma derrota acachapante: 4 a 1 para o Maranhão. Um resultado que só não foi tão desastroso quando o do Independência porque o jogo aconteceu fora de casa.

Então, se os nortistas de modo geral foram tão mal na competição, o raciocínio que teima em rondar as orelhas da gente é o de que, provavelmente, está faltando dinheiro nessa parte do país para contratar jogadores mais, digamos, categorizados, de melhor nível técnico. Ou não?

É isso. O jeito é o pessoal do Norte se organizar melhor para os combates nacionais do próximo ano. Ressaltando que eu ainda não joguei totalmente a toalha. Ainda acredito (mais ou menos) que o Manauara pode dar um passo à frente. Dar um passo à frente é sempre bom. Ou dá ou desce!

Francisco Dandão – cronista e tricolor – Dandão sabe tudo de futebol e um pouco mais…