Gov Fed – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou encontro com servidores do Instituto Federal do Acre (Ifac), na tarde de sexta-feira (08.08), em Rio Branco, durante o evento em que o Governo Federal anunciou investimentos para diversas áreas, incluindo a construção do novo campus do Ifac em Feijó.

Leilaine Fonseca, que é servidora do Ifac em Tarauacá, participou do encontro com o presidente Lula e ressaltou o compromisso do Governo com os Institutos Federais. “O momento de acolhida do presidente Lula com os servidores do Ifac é bastante simbólico e cheio de significados. É um presidente que, através da educação, realmente acredita no poder da transformação”.

Além do campus Feijó, que contará com investimento de R$ 25 milhões advindos do Novo PAC, o Ifac também já recebeu recursos realizados pelo Governo Federal para construção de refeitórios nos campi Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, da nova biblioteca no campus Rio Branco, e para reforma estrutural do campus Xapuri.