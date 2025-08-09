Com informações do MP

O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) apreenderam, neste sábado (9), mais de 4 toneladas de carne imprópria para consumo na Charcaria Leblon, em Rio Branco, fornecedora da merenda escolar.

A inspeção foi motivada por denúncias e constatou uso de carne imprópria, crimes ambientais e mistura de sal mineral bovino com sal fino no charque.

O gerente foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), e todo o produto apreendido, inclusive o charque pronto, será descartado na Unidade de Tratamento de Resíduos (Utre).

(…)

Grifo meu: as escolas públicas de Rio Branco respiram aliviadas….porque não é raro alunos da rede pública perceberem cheiro e gosto estranhos na carne bovina na hora do lanche do intervalo….



J R Braña B.