A revista britânica “The Economist” afirmou nesta sexta-feira (8) que as tarifas de Donald Trump sobre o Brasil são mais ameaça do que impacto real e que “o gigante latino-americano pode ter evitado o pior — por enquanto”.

“O Brasil não foi o único país visado por razões políticas. A Índia enfrenta uma taxa comparável por comprar petróleo russo. Trump alertou Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, que reconhecer um Estado palestino tornaria as negociações comerciais “muito difíceis”. O caso do Brasil, no entanto, é o mais claro até o momento de Trump usando o comércio como instrumento para interferir nos assuntos de outro país”, afirma a reportagem.

(…)