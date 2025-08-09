Lula veio ao Acre para anunciar investimentos do governo federal. Antes, passou pela Casa de Acolhimento Souza Araújo, que recebe pessoas atingidas pela hanseníase — um gesto que ajuda a entender por que, para milhões, é o melhor presidente que o Brasil já teve e poderá ter.
Enquanto os descendentes de escravocratas fazem de tudo para atrapalhar…
Essas “bombas” contra Lula e Janja que aparecem constantemente por aí são técnicas de hipnose coletiva, despejadas em massa no inconsciente nacional, que no Acre pegou, mas tem que acabar o mais rápido possível.
Não preste falso testemunho — é pecado grave e crime.
(…)
