Finalizo a singela homenagem póstuma aqui de Rio Branco a Arlindo Cruz….

‘O bem…’

A força transformadora do bem.

Repetições estratégicas na letra que só Arlindo (e os melhores) sabia fazer…

Metáforas incandescentes de lindas…’O bem ilumina o sorriso’…

Fora as antíteses…bem/mal, luz/escuridão, amor/desamor, fiel/traidor…

Mas no final Arlindo faz um chamado à ética…

Agir constantemente pelo bem….’quando faz só o bem’…

Tá bom…

Ouça…

É muito top essa música…

J R Braña B.

Em tempo:

A primeira tocada aqui hoje de Arlindo

A segunda tocada aqui hoje de Arlindo