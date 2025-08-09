Finalizo a singela homenagem póstuma aqui de Rio Branco a Arlindo Cruz….
‘O bem…’
A força transformadora do bem.
Repetições estratégicas na letra que só Arlindo (e os melhores) sabia fazer…
Metáforas incandescentes de lindas…’O bem ilumina o sorriso’…
Fora as antíteses…bem/mal, luz/escuridão, amor/desamor, fiel/traidor…
Mas no final Arlindo faz um chamado à ética…
Agir constantemente pelo bem….’quando faz só o bem’…
Tá bom…
Ouça…
É muito top essa música…
J R Braña B.
Em tempo:
A primeira tocada aqui hoje de Arlindo
A segunda tocada aqui hoje de Arlindo