O senador Sérgio Petecão(PSD) entregou neste sábado (9) à prefeitura de Epitaciolândia uma pá carregadeira (R$ 517 mil) e uma escavadeira hidráulica (R$ 680 mil), adquiridas com R$ 1,2 milhão de emenda junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

As máquinas vão reforçar serviços essenciais como recuperação de ramais, apoio à agricultura familiar e obras de infraestrutura na zona urbana e rural.

Segundo Petecão, a entrega atende a uma demanda antiga da comunidade articulada pelo diretório municipal do PSD.

— Esses equipamentos vão fazer a diferença na vida do produtor rural e no dia a dia da prefeitura. É máquina no chão, ajudando quem mais precisa, nos ramais, na lama e na seca. Vou continuar lutando por mais – disse.

O senador destacou que o investimento faz parte de um esforço contínuo para melhorar a qualidade de vida no interior e dar mais agilidade ao trabalho do município.

O prefeito Sérgio Lopes celebrou a parceria:

— Petecão é parceiro de verdade, atende nossas demandas e trabalha firme para trazer melhorias para nossa gente.

