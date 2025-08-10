Da PMRB – Com páginas branquinhas ou amareladas pelo tempo, os livros são portais que transportam seus leitores para diversas realidades. Fontes de conhecimento e inspiração, eles vêm em uma variedade de tamanhos e texturas, mas sempre mantendo o poder de imersão em universos de sons, aromas, cores e emoções. O ato de folhear as páginas, porém, tem sido trocado pelas cores vibrantes e luzes estimulantes de tablets e smartphones, especialmente entre as crianças – uma mudança que causa preocupação entre especialistas e pais.

Com o intuito de estimular o hábito pela leitura, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Biblioteca Municipal de Rio Branco, localizada no Centro de Multimeios da cidade, é um verdadeiro ponto de acesso ao conhecimento e à cultura, aberta para todos os cidadãos.

Com mais de 15 mil títulos, a biblioteca se destaca pela sua diversidade e pela inclusão de diferentes públicos, oferecendo um acervo que abrange desde literatura infantil até obras em Braille, garantindo o acesso ao conhecimento também para pessoas com deficiência visual.

Dispõe de um acervo vasto, com livros em diversas áreas de interesse. São mais de 10.358 exemplares catalogados, incluindo a literatura infanto-juvenil, literatura adulta e, claro, títulos especializados na cultura e história acreana, o que a torna um local essencial para estudantes e pesquisadores da região. Além disso, o espaço conta com títulos em Braille, atendendo às necessidades de leitura de pessoas com deficiência visual.

“É um lugar acessível a todos, seja para leitura, estudo ou até mesmo para contação de histórias. Nosso acervo também inclui títulos estrangeiros, ampliando ainda mais o leque de opções para nossos usuários. Além disso, recentemente, muitas professoras da rede estadual vieram aqui estudar para concursos, já que temos livros que abordam conteúdos relacionados ao nosso estado”, explicou Selma Marques, auxiliar de biblioteca.

A biblioteca é um ambiente acolhedor que visa garantir o acesso ao conhecimento para pessoas de todas as idades. Para as crianças, há uma área especial dedicada à literatura infanto-juvenil, onde as famílias podem desfrutar de momentos de leitura e histórias.

Selma é uma das contadoras de histórias da biblioteca e ressalta que a contação de histórias é uma prática importante para estimular o hábito de ler desde cedo. “Eu sou uma contadora de histórias e adoro trazer novos mundos para as crianças com os livros que temos aqui”, conta.

Funcionamento e Cadastro

A Biblioteca Municipal de Rio Branco está aberta de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e oferece um sistema prático de empréstimo de livros. Cada pessoa pode se cadastrar e levar até três títulos, com um prazo para devolução. Caso precise de mais tempo, o livro pode ser renovado no mesmo dia da devolução.

Um pouco da história da Biblioteca

O espaço começou modestamente em uma pequena sala no bairro Habitasa, no ano de 1993, com um acervo limitado, mas com um grande potencial de crescimento. Desde o início, a biblioteca teve um compromisso com a inclusão, oferecendo livros em Braille e tinta para atender à comunidade com deficiência visual. Com o passar dos anos, a biblioteca cresceu e se tornou um local de referência para o estudo, a cultura e o lazer de toda a população de Rio Branco.

Selma faz questão de convidar todos a visitarem a biblioteca. “Queremos que as pessoas se sintam em casa aqui. Convido todos, pais e filhos, professores, estudantes e a comunidade em geral, a virem e aproveitar nosso acervo. Estamos esperando por vocês!”, concluiu.

Com uma vasta coleção de livros, incluindo títulos raros e exclusivos sobre o Acre e suas tradições, a Biblioteca Municipal de Rio Branco no Centro de Multimeios se consolida como um verdadeiro centro de aprendizado e cultura. Seja para estudar, ler ou simplesmente explorar o vasto universo da literatura, a biblioteca oferece uma experiência acessível e enriquecedora para toda a família.

(PMRB)