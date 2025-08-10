Via France Press/G1 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu, neste domingo (10), às pessoas em situação de rua que deixassem Washington “imediatamente”, garantindo que o governo lhes ofereceria abrigo “longe” da capital do país.

(…)

Grifo meu: só na capital estadunidense, Washington, são 5,6 mil pessoas vivendo nas ruas….a capital ocupa o 15º no ranking entres as cidades do país com a miséria nas ruas….mas não é isso que a mídia e o cinema de lá mostram.

Grifo meu 2: nação mais rica do mundo…riqueza para quem?



J R Braña B.