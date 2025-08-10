Corte no financiamento à tecnologia mRNA é visto por especialistas como retrocesso científico com impacto global. Governo quer priorizar vacinas de vírus inativado, consideradas menos eficazes e mais limitadas para grupos vulneráveis.

G1 – A decisão do governo dos Estados Unidos de encerrar o financiamento a vacinas de RNA mensageiro (mRNA) gerou forte reação da comunidade científica e preocupa pesquisadores de diversas áreas, da infectologia à oncologia. O corte foi anunciado pela gestão de Donald Trump como parte de uma mudança de foco para “plataformas mais seguras”, como as vacinas de vírus inativado — tecnologia mais antiga e considerada ultrapassada por muitos especialistas.

(…)

Grifo meu: o mundo sempre enfrentou e venceu essas espécies de seres…e novamente vai superá-las em favor do desenvolvimento da vida humana.

J R Braña B.