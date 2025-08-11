G1 – Presidente dos EUA citou capitais de vários países para comparar índices de violência; taxa de homicídios do DF em 2023 foi bem menor que a da capital americana. (…)
Segundo Trump(Donaldo), a criminalidade na capital dos Estados Unidos(Washington) superou a registrada em outras capitais nacionais – além de Brasília, ele citou Bogotá (Colômbia), Cidade do Panamá, Cidade do México e Bagdá (Iraque).
Grifo meu: e a grande(sic) ideia de Donaldo para acabar/esconder os sem tetos nas ruas da capital do centro do capitalismo foi avisar/ameaçar que eles sumam de Washington. Um jênio…com j.
J R Braña B.