Segundo Trump(Donaldo), a criminalidade na capital dos Estados Unidos(Washington) superou a registrada em outras capitais nacionais – além de Brasília, ele citou Bogotá (Colômbia), Cidade do Panamá, Cidade do México e Bagdá (Iraque).

(…)

Grifo meu: e a grande(sic) ideia de Donaldo para acabar/esconder os sem tetos nas ruas da capital do centro do capitalismo foi avisar/ameaçar que eles sumam de Washington. Um jênio…com j.

J R Braña B.