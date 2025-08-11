Flaco, como dizem os argentinos, esse tal de cashback dos postos de combustíveis é uma grande lorota…
Eles te ‘devolvem’ R$ 0,20 centavos vendendo o litro de gasolina a R$ 7,47…
No preço que eles chamam de promoção, R$ 6,99 – não tem a devolução dos R$ 0,20…e só aceita pix ou efectivo.
São uns malandros que acham que todo mundo é gado.
Fiz as contas: no cashback(devolução de R$ 0,20) você acaba pagando R$ 14,00 a mais em um tanque(50L) cheio do que na ‘promoção’ direta.
No jogo do cashback, quem perde é você…e nós, os otários.
Traduzindo: o dinheiro de volta(cashback) é para eles mesmo.
J R Braña B.