Flaco, como dizem os argentinos, esse tal de cashback dos postos de combustíveis é uma grande lorota…

Eles te ‘devolvem’ R$ 0,20 centavos vendendo o litro de gasolina a R$ 7,47…

No preço que eles chamam de promoção, R$ 6,99 – não tem a devolução dos R$ 0,20…e só aceita pix ou efectivo.

São uns malandros que acham que todo mundo é gado.

Fiz as contas: no cashback(devolução de R$ 0,20) você acaba pagando R$ 14,00 a mais em um tanque(50L) cheio do que na ‘promoção’ direta.

No jogo do cashback, quem perde é você…e nós, os otários.

Traduzindo: o dinheiro de volta(cashback) é para eles mesmo.



J R Braña B.