GdA – O Acre foi contemplado com cinco municípios no programa Minha Casa, Minha Vida – modalidade urbana para cidades pequenas. Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Brasileia, Acrelândia e Bujari vão receber juntas 116 novas unidades habitacionais.

O recurso federal é de R$ 154 mil por projeto, complementado pelo governo do estado com até R$ 30 mil conforme a região. Agora, os projetos seguem para análise da Caixa e assinatura de contratos, prevista para os próximos 60 dias.

No cenário nacional, mais de 2,7 mil municípios avançam com cerca de 60 mil moradias populares.

A força do Acre na habitação segue firme, movendo a vida nas cidades pequenas e garantindo moradia digna.

(…)

‘Caboclo Presidente’ do Venga Venga + Furmiga Dub (part. Côco de Oyá)🎶