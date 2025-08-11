G1 – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista exclusiva ao programa Estúdio i, nesta segunda-feira (11), que a reunião prevista para acontecer na próxima quarta-feira (13) com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para discutir o tarifaço, foi cancelada após atuação de “forças de extrema direita” que atuam nos Estados Unidos.

— A militância antidiplomática dessas forças de extrema direita que atuam junto à Casa Branca teve conhecimento da minha fala, agiu junto a alguns assessores, e a reunião virtual que seria na quarta-feira foi desmarcada”, disse Haddad”, disse Haddad.

(…)

Grifo meu: politizar e conscientizar sobre o tema é o que o governo Lula deve fazer. Não pode deixar passar. Diante do bolsonarismo, o governo precisa ir para o confronto político, esclarecendo as pessoas e utilizando diariamente a cadeia de TV e rádio. Não pode recuar.

Grifo meu 2: não será via mídia corporativa que as pessoas no Brasil vão compreender o que está acontecendo.



J R Braña B.