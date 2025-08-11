TJAC- Na próxima terça (12), o Tribunal de Justiça do Acre lança ADA, uma inteligência generativa desenvolvida 100% pela equipe de tecnologia do próprio TJAC. Essa assistente digital promete acelerar a análise de processos, automatizar transcrições de audiências e revisar documentos judiciais — tudo numa rede isolada, garantindo que nenhum dado pessoal escape.

Além disso, a ADA tem um módulo de anonimização que apaga automaticamente informações sensíveis, como nomes, números e contatos, antes mesmo da análise, preservando a privacidade e segurança dos envolvidos.

Ela entrega um resumo claro para servidores e magistrados, que mantêm o controle total das decisões. Por enquanto, o sistema opera com comandos pré-definidos, sem possibilidade de “pedidos personalizados” — para evitar riscos.

A ferramenta será exclusiva do Judiciário acreano, que já planeja integrá-la ao novo sistema de processos eletrônicos (eproc).

