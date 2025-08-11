GdA – O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a secretarias de Estado de Administração (Sead) e Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic), abriu a licitação pública internacional nº 02/2025 para contratar empresa responsável pelo projeto executivo de engenharia e execução da sexta ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco.

(…)

Integrando diferentes regiões da cidade, a obra compõe o Lote 3 do Arco Metropolitano de Rio Branco, um anel viário no entorno da capital. A estrutura deve aprimorar a ligação entre a rodovia BR-364 e a Estrada do Quixadá, promovendo maior fluidez no trânsito e contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura local.

O edital estará disponível para consulta a partir desta segunda-feira, 11, nos sites oficiais www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

As propostas deverão ser enviadas até as 10h (horário de Brasília) do dia 9 de outubro. A partir desse horário terá início a disputa eletrônica de preços, realizada pelo portal www.comprasnet.gov.br.

(…)

Grifo meu: ainda é pouco 6 pontes…o Rio Sena, na França, tem 37…e passarelas…



J R Braña B.