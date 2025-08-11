PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, via Secretaria Municipal de Educação, lançou nesta segunda (11) o programa Avança Ideb 2025, focado em melhorar o aprendizado dos alunos do 5º ano do ensino fundamental. O objetivo é subir no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e alcançar a liderança nacional entre capitais.

O projeto traz estratégias pedagógicas e um material didático inédito, desenvolvido pela equipe técnica da Seme, para reforçar Português e Matemática — disciplinas-chave na Prova Saeb. A meta é superar os 6,4 pontos atuais, que já colocam Rio Branco como segunda capital do país, atrás apenas de Goiânia.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou o investimento contínuo em infraestrutura, valorização dos profissionais e inovação, como distribuição de tablets e implementação de robótica, para garantir ensino de qualidade desde as séries iniciais.

O secretário Alysson Bestene destacou a expansão do programa para outras séries e a possibilidade de municípios vizinhos adotarem o material didático.

Segundo a professora Ítala Rolim, o Avança Ideb oferece recursos para alunos com dificuldades, combinando aprendizado e estímulo cognitivo de forma lúdica, com foco em resultados concretos.

