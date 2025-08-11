Os alunos do ensino médio regular devem receber a sexta parcela do programa Pé-de-Meia entre 25 de agosto e 1º de setembro de 2025. O benefício consiste em 10 pagamentos mensais de R$ 200 durante o ano letivo.

Além disso, o programa oferece R$ 1.000 ao final de cada ano letivo para estudantes aprovados, R$ 200 na matrícula e mais R$ 200 para quem se inscrever no Enem no último ano. Todos os valores são depositados nas contas digitais da Caixa Econômica em nome dos estudantes.

Para quem estuda na modalidade Educação de Jovens e Adultos, o calendário é parecido, porém, com uma parcela a menos no final do ano. Já a parcela única para os concluintes e participantes do Enem será paga até 1º de setembro.

Criado pela Lei n.º 14.818 de 2024, o Pé-de-Meia é gerido pelo Ministério da Educação, por meio do FNDE. Ao cumprir todos os requisitos, o aluno pode receber até R$ 9.200 durante o ensino médio.

Para ter direito, é preciso estar matriculado na rede pública, ter entre 14 e 24 anos, fazer parte de família inscrita no CadÚnico (priorizando beneficiários do Bolsa Família), manter frequência mínima de 75%, ser aprovado e participar das avaliações obrigatórias como SAEB e Enem.

Em tempo: incentivo pode render até R$ 9,2 mil no ciclo completo