Bem, hoje Sena Madureira zerou no D.O.

Nada foi publicado no Diário Oficial do Estado referente ao município, que tem sido cliente do informativo oficial praticamente os cinco dias da semana.

✔

Outro assunto que rolou em Sena nesta segunda – rola nas sombras, porque ninguém teve a ousadia/curiosidade de dar publicidade, exceto oestadoacre (aqui) – é a insatisfação de alguns aliados de primeira hora do prefeito Gehlen com o publieditorial sobre a gestão municipal que ficou o domingo inteiro (fixo) na capa do ac.

A chiadeira é total…e não é de adversários.

Ainda.

✔

Troco do FPM do dia 10.8 – Fundo de Participação dos Municípios

✔

Convite…!

Ex-prefeito Mazinho será convidado para uma entrevista (podcast) em Sena num veículo que ele, digamos, não gosta, não suporta, não tolera…

Ele vai aceitar…?

Rancor e política nunca combinaram…

O adversário de ontem pode ser o aliado de hoje e de amanhã…

O Acre está cheio de exemplos…

O Brasil, idem.

J R Braña B.

(…)

