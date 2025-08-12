Os confrontos das quartas de finais na Copa do Brasil…
(Os times à esquerda fazem o segundo jogo em casa).
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Corinthians x Athletico-PR
- Botafogo x Vasco
- Fluminense x Bahia
(…)
(…)
Os rios do Acre — Purus, Juruá, Tarauacá e Envira(...) — enfrentam hoje uma situação difícil: água em níveis muito...
Não é porque vc não diz, que vc não sente Não é pq vc fala não, querendo sim, q vc...
Flaco, como dizem os argentinos, esse tal de cashback dos postos de combustíveis é uma grande lorota... Eles te 'devolvem'...
Bem, hoje Sena Madureira zerou no D.O. Nada foi publicado no Diário Oficial do Estado referente ao município, que tem...
O Detran/AC chamou 1.849 pessoas na modalidade urbana do programa CNH Social 2025. Os convocados devem apresentar a documentação em...
