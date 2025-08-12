GdA – O Festival Estadual da Canção (FEC) 2025 está com inscrições abertas até 26 de agosto, exclusivamente online. Podem participar estudantes do ensino médio, universitários e cantores gospel do Acre.

Promovido pela Fundação de Cultura Elias Mansour, este é o primeiro ano com o novo formato — antes, o evento era restrito a alunos, agora aberto para cantores gospel também.

Cada participante defende uma única música, com até dez minutos para apresentação e saída do palco. A inscrição exige envio de vídeo cantando ao vivo por até 1 minuto, sem playback. Menores devem estar acompanhados por responsável.

Avaliação será baseada em afinação, ritmo, técnica vocal, presença de palco e interpretação. A etapa classificatória ocorre em Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul.

Premiação:

1º – R$ 10 mil

2º – R$ 8 mil

3º – R$ 6 mil

4º – R$ 4 mil

5º – R$ 2 mil

Confira o edital completo na Fundação de Cultura Elias Mansour.(clique aqui)

Programação: