Equipamento de fabricação italiana vai aumentar a produtividade, garantir mais qualidade e agilizar as obras públicas na capital

PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), entregou na manhã desta terça-feira (12), uma betoneira de última geração para reforçar as obras de infraestrutura da capital. O equipamento, fabricado na Itália e avaliado em pouco mais de R$ 1 milhão, possui capacidade para produzir até 5m³ de concreto, com tecnologia equivalente à utilizada em grandes usinas estacionárias.

A cerimônia de entrega foi realizada na usina da Emurb e contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, que destacou o avanço que a nova aquisição representa.

“Se for para fazer um tipo de concreto, ela faz; se for para produzir cinco tipos diferentes, também faz. É modernidade, eficiência e mais qualidade. Nossa Emurb merece, porque temos uma equipe comprometida e que faz acontecer”, ressaltou o prefeito.

