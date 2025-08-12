Não é porque vc não diz, que vc não sente
Não é pq vc fala não, querendo sim, q vc mente
Não é pq vc quer sumir, que vc some, Não é pq tem comida quem vc sente com fome
Com dois lados vc sempre viverá
Com força de vontade vc alcançará
Não é porque vc caiu que não levantará
Se acreditar em si, vc vencerá
Não podem dizer o q vc é
É por isso q, hj, vc deve estar de pé
Sua história, quem conta é vc
E isso seus olhos não poderão esconder
Stefany Silva, estudante do ensino médio do colégio estadual Clícia Gadelha