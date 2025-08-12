Não é porque vc não diz, que vc não sente

Não é pq vc fala não, querendo sim, q vc mente

Não é pq vc quer sumir, que vc some, Não é pq tem comida quem vc sente com fome

Com dois lados vc sempre viverá

Com força de vontade vc alcançará

Não é porque vc caiu que não levantará

Se acreditar em si, vc vencerá

Não podem dizer o q vc é

É por isso q, hj, vc deve estar de pé

Sua história, quem conta é vc

E isso seus olhos não poderão esconder

Stefany Silva, estudante do ensino médio do colégio estadual Clícia Gadelha