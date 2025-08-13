O senador Sérgio Petecão(PSD) reuniu-se nesta quarta-feira (13) com o prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, e o superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, para tratar da construção da ponte que ligará Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul e de intervenções na BR-364.

Ricado Araújo informou que o edital do projeto executivo da ponte está em fase final e que a licitação deve ocorrer no início de 2026, como anunciado pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante visita do presidente Lula ao Acre.

Petecão afirmou que acompanha de perto cada etapa, destacando a importância da obra para a integração e o desenvolvimento do Vale do Juruá.

Também foi discutida a recuperação de pontos críticos da BR-364, incluindo a ponte sobre o Rio Caeté.

O prefeito Salatiel classificou a reunião como um marco para a região e reforçou que as obras trarão mais integração e fortalecimento econômico.

Petecão reiterou seu compromisso de atuar como interlocutor entre os municípios e o governo federal.

— Meu compromisso é continuar batendo à porta dos ministérios, acompanhando cada fase e garantindo que essas obras saiam do papel. O Juruá pode contar comigo.

(oea com info do gab do senador)