PMRB – Com 99% de execução, ponte no Igarapé Caipora avança para entregar mobilidade permanente e mais qualidade de vida no campo
(…)
PMRB – Com 99% de execução, ponte no Igarapé Caipora avança para entregar mobilidade permanente e mais qualidade de vida no campo
(…)
Valor repassado pelo Governo Federal como reparação aos descontos indevidos feitos por entidades associativas no estado chega a R$ 6,6...
O senador Sérgio Petecão(PSD) reuniu-se nesta quarta-feira (13) com o prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, e o superintendente do...
Com o Acre sem chuva há uns três meses, só agora o Imac suspende as autorizações para queimadas... Imagem print:...
As empresas afetadas pelo tarifaço do governo de Donald Trump receberão R$ 30 bilhões em linhas de crédito, disse há pouco o...
Betoneira serve para preparar concreto de maneira rápida e eficiente Garante que a mistura fique uniforme, evitando falhas na estrutura...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.