O Globo – Principal conselheiro do presidente Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim avalia que a revogação de vistos americanos de funcionários do governo brasileiro anunciada nessa quarta-feira é uma tentativa de provocar uma reação no Brasil para justificar “ações mais absurdas”.

(…)

Grifo meu: está certo o conselheiro do presidente…Brasil não deve entrar no jogo de provocações…querem sancionar, que sancionem….Donaldo, que cada dia se complica mais no seu país – empurra Lula para o quarto mandato….

J R Braña B.