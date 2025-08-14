…e isso somente aconteceria num improvável re-governo do palmito, que nunca mais vai acontecer…

G1 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil é um “péssimo parceiro comercial” e chamou o processo contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro de “execução política” em uma conversa com jornalistas na Casa Branca nesta quinta-feira (14).

Grifo meu: relaxa, Brasil…Donaldo vai ficar somente esse mandato, se ficar…uma hora os EUA reagem contra esse péssimo governo que só prejudica o próprio país.

Grifo meu 2: vira-lata, definido pelo tricolor Nelson Rodrigues, como brasileiros, alguns, que se consideram inferiores a outras culturas…e assim se comportam…Bolsonaro, o político, é um exemplo clássico do vira-lata, que bate até continência à bandeira dos EUA.



J R Braña B.