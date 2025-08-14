Dados do IBGE

Até julho de 2025, o Acre já colheu 4.921 toneladas de café, fortalecendo a agricultura e a renda das famílias rurais.

O resultado é fruto de apoio com maquinário, equipamentos e capacitação, além do diálogo constante entre governo e produtores.

Pontos principais sobre a produção de café no Acre, segundo o IBGE:

1 – Em 2025, até julho, o Acre já produziu 4.921 toneladas de café.

2 – O café está entre as principais culturas da safra acreana, ao lado de mandioca, milho, banana e laranja.

3 – O desempenho do setor agrícola no estado, incluindo o café, tem relação com apoio governamental – fornecimento de maquinário, equipamentos e capacitação de produtores.

4 – O fortalecimento do diálogo entre governo, técnicos e produtores é apontado como fator-chave para o crescimento.

5 – A produção de café contribui para geração de renda, desenvolvimento local e fortalecimento da agricultura familiar no Acre.

(…)

(oea com info do IBGE e foto do GdA)