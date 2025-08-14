A Diocese de Rio Branco foi notificada pelo Ministério Público sobre o estado de ruínas em que se encontra o antigo prédio do Instituto Santa Juliana, em Sena Madureira.

O MP solicitou explicações e providências sobre o problema.

A Diocese informou que já iniciou um processo de conversação com a prefeitura para que a área seja adquirida pelo município.

A expectativa é que, nos próximos dias, ocorra um encontro entre representantes da prefeitura e da Igreja para dar prosseguimento às tratativas.

Uma nova avaliação do prédio e do terreno foi realizada pela Diocese e apresentada ao senador Petecão, que está mediando e atuando para que a prefeitura de Sena possa comprar o imóvel e construir, no local, o Centro Administrativo do município.

Em tempo: as conversas entre a Diocese, o prefeito Gehlen e o senador Petecão precisam avançar.



J R Braña B.