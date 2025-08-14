Reconhecido como patrimônio histórico imaterial, o novenário segue até amanhã, 15, reunindo fiéis e tradições culturais em Cruzeiro do Sul.
(…)
Hino de Nossa Senhora da Glória… Cruzeiro do Sul🎶
Reconhecido como patrimônio histórico imaterial, o novenário segue até amanhã, 15, reunindo fiéis e tradições culturais em Cruzeiro do Sul.
(…)
Na aldeia Apiwtxa, em Marechal Thaumaturgo–AC, Ricardo Stuckert, hoje fotógrafo da presidência da república - registrou o olhar sereno dessa...
A Diocese de Rio Branco foi notificada pelo Ministério Público sobre o estado de ruínas em que se encontra o...
Entrevista com a ministra Marina Silva, no Canal Gov nesta manhã. (...)
Em Sena Madureira, dia 30 de agosto... Venda de mesas Liberada... (...) ◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e...
O Detran/AC chamou 1.849 pessoas na modalidade urbana do programa CNH Social 2025. Os convocados devem apresentar a documentação em...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.