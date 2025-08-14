Quinta-feira, 14 de Agosto de 2025 – D.O nº 14.085
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
GABINETE DO PREFEITO
*LEI Nº 916/2025 DE 07 DE AGOSTO DE 2025
“INSERE NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA A “SEMANA DOS POVOS, ORIGINÁRIOS”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
DECRETO Nº 152 de 13 de Agosto de 2025
“Prorroga o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) no município de Sena Madureira e dá outras providências”
PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 123/2025
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legisla-
ção vigente, atuarem como Gestores e Fiscais contrato n.º 086/2025, celebrado
entre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira e a empresa J. L. INFORMÁTICA
LTDA, CNPJ: 06.021.515/0001-54.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS – SELIC
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 087/2025 – COMPRASGOV Nº
90087/2025 – CPC – DERACRE
SEI Nº 0038.013334.00120/2025-43
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de obras de recuperação de estradas vicinais no município de Sena Madureira/ AC.
Edital e Informações: O edital estará à disposição dos inte-ressados a partir do
dia 14/08/2025, por meio dos sites www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, UASG: 927996.
Propostas: Serão recebidas até às 09h15min (horário de Brasília) do dia
03/09/2025, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico:
www.comprasnet.gov.br.
Rio Branco-AC, 13 de Agosto de 2025.
Anselmo de Miranda
Presidente da Comissão
(…)