A taxa de desemprego no Brasil atingiu 5,8% no 2º trimestre de 2025, o menor nível desde o início da série histórica em 2012, segundo o IBGE.
A queda foi registrada em 18 estados, e o Acre seguiu essa tendência: passou de 8,2% no 1º trimestre para 7,3% no 2º, mostrando avanço na geração de empregos.
Entre as menores taxas do país estão Santa Catarina (2,2%) e Rondônia (2,3%).
O rendimento médio real do trabalhador brasileiro subiu para R$ 3.477.
Abaixo os dados do IBGE divulgado nesta sexta, 15.
Percentual de empregados COM carteira entre os empregados do setor privado, por UF (%) – 2º trimestre 2025
Acre: 58,2% com carteira assinada, abaixo da média do país, é um dos últimos, e Santa Catarina é o primeiro.
A média nacional é 74,2% de empregados COM carteira no setor privado.
Taxa de informalidade da população ocupada, por UF (%) – 2º trimestre de 2025
Acre: 11ª
(J R Braña B. com info do IBGE)