A taxa de desemprego no Brasil atingiu 5,8% no 2º trimestre de 2025, o menor nível desde o início da série histórica em 2012, segundo o IBGE.

A queda foi registrada em 18 estados, e o Acre seguiu essa tendência: passou de 8,2% no 1º trimestre para 7,3% no 2º, mostrando avanço na geração de empregos.

Entre as menores taxas do país estão Santa Catarina (2,2%) e Rondônia (2,3%).

O rendimento médio real do trabalhador brasileiro subiu para R$ 3.477.

Abaixo os dados do IBGE divulgado nesta sexta, 15.

Percentual de empregados COM carteira entre os empregados do setor privado, por UF (%) – 2º trimestre 2025

Acre: 58,2% com carteira assinada, abaixo da média do país, é um dos últimos, e Santa Catarina é o primeiro.

A média nacional é 74,2% de empregados COM carteira no setor privado.

Taxa de informalidade da população ocupada, por UF (%) – 2º trimestre de 2025

Acre: 11ª

(…)

Destaque – IBGE – Desemprego – Acre – Brasil

◼Desemprego no Brasil atinge menor nível desde 2012

◼Acre reduz taxa de desocupação para 7,3%

◼Rendimento médio do brasileiro sobe para R$ 3.477

◼Desemprego cai em 18 estados; Acre acompanha tendência

◼Santa Catarina lidera com menor taxa de desemprego: 2,2%

◼Pernambuco tem maior desemprego do país, mas índice recua

◼Brasil registra queda histórica no desemprego no 2º trimestre

◼Acre melhora no mercado de trabalho e tem queda de quase 1 ponto na desocupação

◼Mais brasileiros com carteira assinada: 74,2% no setor privado

◼Informalidade ainda alta: 37,8% da força de trabalho no país



(J R Braña B. com info do IBGE)