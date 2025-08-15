A Granja Carijó, responsável por mais de 60% do mercado de ovos do Acre e com 140 empregos diretos, recebeu o senador Sérgio Petecão e empresários.

Guiada por Diogo Figueiredo, a visita mostrou a cadeia produtiva local e o potencial do estado para ampliar investimentos e gerar empregos.

Petecão reforçou sua estratégia de atrair investidores de outros estados, defendendo que o Acre tem potencial pouco explorado e precisa mostrar, na prática, suas oportunidades de negócio.

— Hoje foi um dia muito importante para todos nós, fruto de nosso trabalho de trazer empresários de outros centros para que possam conferir o potencial do Acre e nele investir, e, com isso, gerar empregos para nossa gente. Eu fiquei muito feliz em receber nosso amigo aqui; espero que possamos, cada vez mais, continuar nessa luta, de mostrar, de apresentar nosso estado, de mostrar as perspectivas de negócio que existem aqui – destacou o senador.

Entre os visitantes estava o empresário Ricardo Lacerda, interessado no projeto da rota bioceânica, que poderá facilitar o acesso ao mercado asiático pelo porto de Chancay (Peru) e ampliar a competitividade regional.

— A criação desse novo corredor logístico até o porto de Chancay abre caminho para investimentos estratégicos. É essencial conhecer o potencial econômico do estado e aproveitar essa conexão para impulsionar novas frentes de crescimento – afirmou Ricardo.

A comitiva também visitou a Cooperacre, referência nacional na produção e exportação de castanha-do-brasil e outros produtos da sociobiodiversidade amazônica.

Petecão destacou o cooperativismo como modelo de desenvolvimento econômico sustentável e reafirmou o compromisso de atrair investimentos que gerem emprego e preservem o meio ambiente.

— A Cooperacre é um exemplo claro de que é possível gerar emprego, renda e inclusão social respeitando o meio ambiente. O Acre tem uma riqueza imensa em seus recursos naturais. O que é preciso é transformar isso em oportunidades concretas para nossa população – concluiu o parlamentar.

(oea com info do gab do sen Petecão)