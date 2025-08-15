A Universidade Federal do Acre publicou edital para contratação de 40 professores efetivos e formação de cadastro reserva nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

As inscrições, pelo site sistemas.ufac.br, custam R$ 200 e vão de 27/8 a 15/9, com pedidos de isenção até 3/9.

O processo seletivo terá provas escrita, didática e de títulos, previstas para 8 de fevereiro.

A remuneração varia conforme titulação e carga horária, podendo passar de R$ 14 mil para doutores em dedicação exclusiva.

(…)

Som do Acre… Pressa Safada da Duda Modesto🎶