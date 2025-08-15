Da Ufac – A Ufac informa que estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Acesso (ENA) ao Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat), com ingresso previsto para março de 2026. O curso, reconhecido e avaliado pela Capes, é voltado para professores de Matemática da Educação Básica e será ofertado gratuitamente pela instituição.

O período de inscrições será das 9h de 18 de agosto até as 17h de 30 de setembro de 2025 (horário de Brasília), exclusivamente pelo site profmat-sbm.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.

A prova será realizada no dia 1º de novembro de 2025, das 14h às 17h (horário de Brasília), sendo permitida a entrada nas salas até as 13h50. O exame terá 30 questões de múltipla escolha, abordando conteúdos de matemática essenciais à prática docente.

Podem participar candidatos com diploma de graduação reconhecido pelo MEC e que estejam em exercício na docência de Matemática na Educação Básica, em escolas públicas ou privadas. No total, o Profmat ofertará 1.797 vagas em instituições associadas de todo o país, sendo 15 vagas destinadas à Ufac, em Rio Branco.

O Profmat é coordenado nacionalmente pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e conta com financiamento do Programa de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB).

Mais informações sobre o edital, conteúdos da prova, cronograma e orientações para matrícula estão disponíveis no site oficial do programa e no site da Ufac.

Serviço:

Inscrições: 18/08 a 30/09/2025

Taxa: R$ 90,00

Prova: 01/11/2025

Vagas na Ufac: 15

Contato local: ppg.profmat@ufac.br – (68) 99974-6875