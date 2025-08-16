(Mais de 80 instituições recebem 3 mil cestas básicas montadas com alimentos arrecadados na Expoacre)

A edição comemorativa da Expoacre transformou solidariedade em ação social.

O público trocou ingressos por dois quilos de alimentos, resultando em mais de 100 toneladas arrecadadas.

A entrega dos sacolões já beneficiou mais de 80 instituições em Rio Branco, no Baixo Acre e no Alto Acre, alcançando cerca de 3 mil famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Governo do Acre, a Casa da Amizade e o Rotary Club. As distribuições seguem em etapas devido ao grande volume arrecadado, com nova entrega prevista para a próxima semana.

Religiosos, lideranças comunitárias e organizadores destacaram o gesto como um ato de solidariedade, humanidade e valorização das famílias acreanas, transformando o evento em um marco de celebração e política pública social.

(oea com info do GdA)