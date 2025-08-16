Alunos do Alto Acre estão entre os protagonistas da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), realizada nesta semana, na Escola Armando Nogueira, em Rio Branco.

O encontro reúne iniciativas de escolas de todo o estado e define os representantes acreanos para a etapa nacional, marcada para outubro, em Brasília.



Criada pelos ministérios da Educação e do Meio Ambiente, a conferência estimula projetos que unem sustentabilidade, justiça climática e protagonismo juvenil na defesa do planeta.

Curta/15 min… ‘Floresta Curumim’📽📽️

(oea com informação do GdA)