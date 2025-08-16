Um estudo publicado na Nature Human Behavior, realizado pela Fiocruz e UFBA, mostra que o Bolsa Família está associado à queda de casos e mortes por Aids entre mulheres de baixa renda.

A análise, com dados de 2007 a 2015, abrangeu 12,3 milhões de brasileiras.

Entre filhas beneficiárias, a incidência da doença caiu 47% e a mortalidade 55%. Entre as mães, as reduções foram de 42% e 43%, respectivamente.

O impacto foi ainda maior entre mulheres negras ou pardas em extrema pobreza, chegando a 56% de redução na incidência.

Pesquisadores destacam que condicionalidades do programa, como frequência escolar, exames de rotina e ações de prevenção em saúde, contribuíram para os resultados.

O Bolsa Família também ajudou a reduzir desigualdades sociais e melhorar indicadores de saúde no país.

Relançado em 2023, o programa garante renda, integra políticas públicas e busca promover cidadania, dignidade e transformação social.

1 – Impacto geral: O Bolsa Família foi associado à redução de casos e mortes por Aids em mulheres de baixa renda no Brasil.

2 – Resultados entre filhas: Diminuição de 47% na incidência e 55% na mortalidade relacionadas à Aids.

3 – Resultados entre mães: Redução de 42% na incidência e 43% na mortalidade.

4 – Maior impacto: Mulheres negras ou pardas em extrema pobreza tiveram até 56% de redução na incidência da doença.

5 – Fatores explicativos: Condicionalidades do programa (frequência escolar, exames de rotina e ações de prevenção em saúde) podem ter sido decisivas para os resultados.

(oea com info do Gov Fed)