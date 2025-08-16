Muniz Sodré, sociólogo, professor emérito da UFRJ, hoje na Folha de S. Paulo, que oestadoacre reproduz trecho

O aleitamento do caos

A realidade paralela que existe nas redes bolsonaristas equivale à desintegração socioemocional nos agentes do caos

— A realidade paralela nas redes bolsonaristas equivale à desintegração socioemocional nos agentes do caos. Uma infantilização adulta que faz lembrar a revolta sem causa da adolescência. Em vez de consciência de si, delírio performativo, com um fio condutor: o golpismo que, sem ousar dizer o seu nome, dá lugar de fala à doença. Mas não se trata de doença mental entendida em termos individuais como delírio e sofrimento passíveis de uma remissão psiquiátrica. Não há cura possível para uma afecção de natureza grupal alimentada por ódio e mentira. O único caminho para uma resposta cívica é a imprescindível punição institucional.

(…)

