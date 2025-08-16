A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Emurb, mobilizou 14 frentes de trabalho neste sábado (16) em diferentes regionais da capital, com serviços de recapeamento, terraplanagem, limpeza e asfaltamento.

As ações contemplaram a Estrada Jarbas Passarinho, a Estrada Irineu Serra, os bairros São Francisco e Baixada da Sobral, além do Conjunto Edson Cadaxo, que recebeu recuperação completa da malha viária.

Outras vias, como a Avenida Eugênio e o Beco do Bezerra, também foram atendidas.

Segundo a gestão, o objetivo é garantir mobilidade urbana, conforto e segurança para motoristas e pedestres, reafirmando o compromisso com a melhoria da qualidade de vida na capital.

(oea com info da PMRB)