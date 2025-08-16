O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, participou neste sábado (16) da assinatura de ordens de serviço em Cruzeiro do Sul e destacou a importância de valorizar os empresários do Acre.

Segundo ele, priorizar empresas locais garante que os recursos das obras fiquem no estado, gerando empregos e fortalecendo a economia.

As ordens de serviço contemplam:

✔Recuperação e asfaltamento de ramais rurais;

✔Construção de uma escola na comunidade Alto Pentecostes, em Mâncio Lima;

✔Segunda etapa da urbanização da Alameda das Águas, também em Mâncio Lima.

O evento marcou ainda o convênio entre governo e prefeitura de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 14,8 milhões, para pavimentação de ruas da cidade.

Nicolau reafirmou seu compromisso com o Acre:

— Valorizando quem é daqui, garantimos que os benefícios fiquem no estado, criando um futuro mais justo e próspero para todos.

(oea com info da Aleac)