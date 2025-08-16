Folha de S. Paulo – A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) aprovou a incorporação da prostatectomia radical assistida por robô (PRAR) à rede pública de saúde para o tratamento do câncer de próstata.

O procedimento, que consiste na remoção completa da próstata, é o principal tratamento para o câncer quando é localizado ou localmente avançado. É considerada um tratamento curativo. O câncer de próstata é a neoplasia maligna mais frequente entre os homens, com o Inca estimando cerca de 77 mil novos casos no Brasil em 2025.

(…)

Atualmente, já existem cerca de 40 robôs em operação no SUS no Brasil, porém concentrados nas regiões Sul e Sudeste, afirma o presidente da SBCO. Essa distribuição desigual representa um desafio significativo, gerando iniquidade no acesso e pior prognóstico para pacientes das regiões Norte e Nordeste.

(…)

Grifo meu: somente o SUS do Brasil…o SUS foi uma conquista da Constituição de 1988, que muitos não a compreendem e por isso não a defendem dos ataques dos golpistas brasileiros.

J R Braña B.