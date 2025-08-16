(Entidade destaca importância de integrar medidas emergenciais a políticas de longo prazo que garantam estabilidade e competitividade para o setor produtivo)

Anunciado em 13 de agosto, o Plano Brasil Soberano reúne medidas para reduzir os efeitos da elevação de até 50% das tarifas de importação impostas pelos EUA a produtos brasileiros.

O plano se organiza em três eixos: fortalecimento do setor produtivo, proteção ao emprego e diplomacia comercial.

Entre as ações, estão a criação de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões no Fundo Garantidor de Exportações, a prorrogação do Regime de Drawback, o diferimento de tributos federais e um programa de compras públicas de alimentos.

A CNC avalia que, apesar de essenciais no curto prazo, essas medidas são temporárias e reforça a necessidade de diversificação de mercados, ampliação de acordos comerciais e fortalecimento da diplomacia.

Também destaca a importância de conter custos de produção, preços ao consumidor, juros e a queda da atividade econômica.

A Confederação reafirma seu compromisso com o setor produtivo e com soluções equilibradas que unam viabilidade econômica, justiça social e sustentabilidade, preservando empregos e apoiando o crescimento do país.

(oea com info da Conf. Nacional do Comércio)