Há 91 anos, no Rio Branco, vinha ao mundo João Donato.
Deixou há dois anos a marca eterna da sua música…
Trecho do Amazonas, com Robertinho Silva e Luiz Alves — o trio definitivo.
Veja, ouça…
(…)
Economia, O Globo - A indústria farmacêutica brasileira amplia investimentos para aproveitar uma janela de oportunidade nos próximos cinco anos...
Entidades ligadas à gastronomia paraense criticaram itens do edital da OEI(Organização de Estados Iberoamericanos) para a COP30 que vetam alimentos...
No G1 - Atiradores mataram três pessoas e feriram outras oito após abrir fogo dentro de um restaurante no Brooklyn,...
Coluna de domingo, 17.a
Na aldeia Apiwtxa, em Marechal Thaumaturgo–AC, Ricardo Stuckert, hoje fotógrafo da presidência da república - registrou o olhar sereno dessa...
