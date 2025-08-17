Em iniciativa pioneira do Agora Tem Especialistas, oito pacientes da capital pernambucana farão exames e cirurgias no hospital da Hapvida, primeira operadora de plano de saúde a aderir ao programa do Governo Federal

SECOM Gov Fed – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram na tarde desta quinta-feira, 14 de agosto, o Hospital Ariano Suassuna, em Recife (PE), para acompanhar o início de uma medida pioneira do programa Agora Tem Especialistas. Em parceria com a prefeitura da capital pernambucana, o Governo Federal está realizando, na unidade hospitalar, os primeiros atendimentos de pacientes do SUS por uma operadora de plano de saúde.

Essa é a novidade do Agora Tem Especialistas: a gente vai permitir que hospitais privados como esse, onde só entra quem tem plano de saúde, recebam pacientes pelo SUS”

(…)