Entidades ligadas à gastronomia paraense criticaram itens do edital da OEI(Organização de Estados Iberoamericanos) para a COP30 que vetam alimentos como açaí, tucupi e maniçoba.

Segundo elas, a medida revela preconceito cultural e desconhecimento da Amazônia, já que esses produtos têm certificação, procedência comprovada e são exportados para diversos países.

— Nossa culinária é ancestral, indígena, segura e reconhecida mundialmente. É inadmissível que se excluam símbolos da identidade amazônica do evento – afirmam.

A nota foi divulgado pela FIEPA

J R Braña B.