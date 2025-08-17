Gov Fed – Após análise técnica foi publicada no sábado, 16 de agosto de 2025, errata referente ao Edital de Licitação nº 12060/2025 — Organização de Estados Ibero-americanos – OEI/Secretaria Extraordinária para a COP30 – SECOP — que trata da contratação de empresas para operação de restaurantes da COP30. A culinária paraense será incorporada e o detalhamento da oferta de alimentos no evento será realizado após a seleção dos fornecedores.

O edital publicado busca valorizar:

• empreendimentos coletivos, tais como cooperativas, associações, redes solidárias e grupos produtivos locais;

• grupos historicamente vinculados à produção de alimentos sustentáveis e à sociobiodiversidade, como povos indígenas, comunidades quilombolas, mulheres rurais, juventudes do campo e demais povos e comunidades tradicionais; e

• agricultores familiares e a economia local, garantindo que ao menos 30% do valor total dos insumos adquiridos sejam provenientes da agricultura familiar, com incentivo a superação desse percentual.

A definição do cardápio da COP30 é de responsabilidade da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), assim como possíveis orientações sobre produtos alimentícios, e atende a critérios da Vigilância Sanitária nacional e subnacional. Os cardápios apresentados poderão sofrer ajustes para atender aos critérios do edital, como a diversidade de alimentos e a segurança dos participantes da conferência. Qualquer recomendação neste sentido é exclusiva para espaços da conferência, não abrangendo outros locais do município de Belém ou do estado do Pará.

A SECOP e a OEI buscam contribuir para a elaboração dessas diretrizes de abastecimento do evento, refletindo o compromisso com a inclusão produtiva, a promoção de sistemas alimentares sustentáveis, reconhecendo e valorizando a diversidade e a riqueza da gastronomia do Pará e de ícones culinários paraenses.

A realização de audiência pública, marcada para a próxima terça-feira, 19 de agosto, que tem o objetivo de ouvir candidatos à operação de alimentação da COP, reafirma este empenho da SECOP e da OEI com uma construção inclusiva e com a visibilidade e o protagonismo da cultura do estado e da Amazônia.

