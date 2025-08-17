CB – Em 26 de junho de 1974, um pacote de chicletes de tutti frutti foi o primeiro produto escaneado em um caixa de supermercado nos Estados Unidos. Aquele momento inaugurou a era do código de barras, tecnologia que mudou o comércio global ao permitir filas menores, estoques mais organizados e logística mais eficiente. Cinco décadas depois, esse símbolo do consumo começa a se despedir. A GS1, entidade internacional que regula o sistema, prevê que até 2027 o modelo linear será substituído por códigos 2D, como o QR Code.

(…)

Grifo meu: em 1974, no Acre, até a tv estava começando…o Brasil só foi conhecer o código de barras uma década depois, 1984….na periferia do capitalismo é sempre assim… lembro que quando fiz minha primeira viagem internacional, no começo do século, os adolescentes na Europa já usavam celular que tirava fotos…e eu nem celular tinha…para falar com o Acre tinha que comprar uma ficha e ligar pro telefone fixo da mãe….😂

Grifo meu 2: agora vem aí o Drex, o plus brasileiro do Pix, nossa melhor invenção de pagamento que deixou revoltadas as grandes empresas de cartões dos Estados Unidos porque estão perdendo a mamata das taxas….O Drex será o Real digital com transações mais seguras e sofisticadas, nada de controle das pessoas…para controlar as pessoas já existe a Receita Federal há trocentos anos….e as redes sociais, essas, sim, que controlam até os nossos gostos…e que precisam ser urgentemente reguladas.



J R Braña B.