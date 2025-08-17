Do Sol ao Gelo

Ele corria no campo, sorria com o vento,

o mundo era leve, sem dor, sem tormento.

Nos olhos havia manhãs ensolaradas,

na alma, mil cores, histórias pintadas.

Mas um dia o abraço se foi,

a voz que guiava calou.

O pai, feito sombra distante,

deixou no menino um frio cortante.

O riso virou silêncio fechado,

o coração, um quarto trancado.

A criança de luz perdeu-se na neblina,

aprendeu que a vida também é ferina.

Hoje caminha com passos gelados,

olhar de inverno, sentimentos calados.

Não sonha com flores, não espera verão,

carrega o abandono grudado na mão.

(Ezequiel Cardoso da Silva, aluno do Ensino Médio, rede pública)